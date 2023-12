Handball Rheinlandligen Jugend 09./10.12.23 Spitzenspiel für die Hunsrück JSG in Vallendar (männliche A)

Prognose: „Mit der JSG Mosel/Ruwer kommt eine Mannschaft nach Daun, die sehr hart und kompromisslos in der Abwehr spielt und im Angriff von den starken individuellen Fähigkeiten der beiden Mohr-Brüder im Rückraum profitiert. Wir haben in dem Spiel nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Deshalb wird die Mannschaft von mir die Aufgabe bekommen, einige Elemente aus dem Training unter Wettkampfbedingungen auszuprobieren“, so Dauns Trainer Migo Hilsmann. „Diese Woche werden wir eine Trainingseinheit weniger haben, aber dennoch uns gewissenhaft auf das Spiel vorbereiten. Gerade im schnellen Umschaltspiel und in unseren Abwehrvarianten können wir uns noch verbessern. Am Sonntag wollen wir unser Spiel durchziehen und uns weiter unter Wettkampfbedingungen messen. Auch wenn wir vom Papier her als Favorit in die Begegnung gehen, ist es zwingend notwendig. mit der nötigen Einstellung in das Spiel gehen und das wir bis zur letzten Minute hellwach sind, denn eins ist sicher Handballspielen können die Dauner“, weiß der JSG Coach.