Handball Rheinlandligen Jugend 09./10.12.23 JSG Hunsrück muss sich mit erstem Punktverlust der Saison abfinden (männliche A)

Nach der Pause schien die HSG dann doch bereits auf der Siegerstraße zu sein, setzte sich auf 20:17 (32. Min.) ab, vergab dann aber einen 7-Meter und damit die Chance auf die 4-Tore Führung. Unsere Körpersprache hat mir in dieser Phase überhaupt nicht gefallen, jedoch sind wir dann nach der Auszeit mit mehr Selbstbewusstsein und Entschlossenheit zurückgekommen. Dies zeigte sich an drei Toren von Martin Moos mit denen wir Gastgebercoach Matthias von Hertell seinerseits zur Auszeit (20:20; 36. Min.) zwangen. In den letzten Minuten war es aus meiner Sicht eine unheimlich enge hochspannende Partie, wobei wir insbesondere Ilias Joel Jakobi auf der Rückraum Rechts Position nicht mehr in den Griff bekamen. Am Ende erzielten wir durch Niklas Schaan, der wieder einmal zusammen mit Martin Moos das Team glänzend geführt hat, das aus meiner Sicht hochverdiente Unentschieden. Aus einer starken Teamleistung haben heute unsere beiden Torleute Alexander Bartel und Florian Pauls herausgestochen, dazu brillierte Neo Larusch auf der Linksaußenposition mit 8 Treffern von 10 Versuchen. Wir hoffen nun auf einen gelungenen Vorrundenabschluss am nächsten Wochenende und gehen dann im Februar nächsten Jahres mit 3 Pluspunkten in die Meisterschaftsrunde.“, so ein sehr zufriedener TVB Coach Siggi Niesen.