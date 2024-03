Handball Rheinlandligen Jugend 16./17. März 2024 Überraschungscoup gegen den Tabellenführer (weibliche C)

In einem hart umkämpften Spiel, in dem beide Mannschaften den Sieg wollten und sich bis zum Abpfiff nicht schenkten, blieben im zweiten Abschnitt die Tore Mangelware. Nach einem 4:0 Lauf des TVE war es dann Hanna Niesen mit ihrem Treffer zum 19:14 (42. Min.) vorbehalten die Torflaute unsererseits zu beenden. Lara Hilgers gelang dann der letzte Saisontreffer für die TVB-Mädchenmannschaft, die im nächsten Jahr in der B-Jugend an den Start gehen wird. Es war sicherlich mit einigem Mut verbunden, mit unserem kleinen Kader in der Rheinlandliga an den Start zu gehen. In der Rückrunde hatten wir das Glück des Tüchtigen, wurden von Ausfällen verschont und konnten so auch in den letzten Spielen auf den kompletten Kader zurückgreifen. Die Mädchen haben trotz der schwierigen Bedingungen in der kleinen Ausweichhalle die Trainingsbeteiligung und -intensität erheblich steigern können, haben gelernt, Verantwortung für ihre Mannschaft zu übernehmen und sind zu einem Team zusammengewachsen. Dies zeigte sich insbesondere in den Phasen, in denen es nicht gelaufen ist. Hier haben sie sich gegenseitig wieder aufgebaut und unterstützt. So war es möglich, dass wir die letzten 5 Spiele allesamt gewinnen konnten. Chapeau für diese tolle Mannschaftsleistung mit der Krönung des heutigen Sieges gegen die Tabellenführerin! Ein Ausrufezeichen zum Abschluss der Saison.“, freut sich das Trainerduo Wolfgang Inselberger und Siggi Niesen. TVB: Klause; Inselberger (8), Hilgers (3), Fiek, Olk, L., Olk, P. (2), Anklam, Fabry (1), Tobias, Niesen (6).