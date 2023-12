Handball Rheinlandligen Jugend 16./17.12.23 Hunsrück Derby bei der männlichen A und Eifel-Derby bei der weiblichen C

Männliche C

TV Bitburg – TuS Daun (Samstag, 11 Uhr, Willibrord Halle)

Ausgangslage: "Nach dem erfreulichen Punktgewinn bei der HSG Kastellaun-Simmern gehen wir nun ohne jeden Druck in die letzte Begegnung des Jahres gegen den TuS Daun. Aktuell haben wir zahlreiche angeschlagene und kranke Spieler im Kader. Wir werden am Dienstag im Trainingsbetrieb zwei Gänge rausnehmen, hier individuell und in Kleingruppen agieren. Am Donnerstag werden wir uns jedoch noch einmal mit hoffentlich größerer Mannschaftsstärke ordentlich auf das Spiel vorbereiten wollen.", plant Bitburgs Trainer Siggi Niesen aufgrund der derzeitigen Personalsituation.

Kader: "Nach jetzigem Stand bin ich optimistisch, dass wir am Samstag mindestens 7 Spieler aufstellen können.", so Niesen etwas nachdenklich aufgrund der vielen Ausfälle in den letzten Wochen.

Prognose: "Wir wollen uns unbedingt mit einer ordentlichen Vorstellung in die Spielpause verabschieden. Der TuS Daun, der von Migo Hilsmann und meinem ehemaligen Trainer Jochen Scheler trainiert wird, verfügt über eine gute Spielanlage und wir dürfen und werden das Team keinesfalls unterschätzen. Nur mit der richtigen Einstellung wird uns ein Sieg möglich werden. Ich bin mir jedoch sicher, dass meine Jungs sich dieses Mal besser in der eigenen Halle präsentieren wollen, als dies uns beim letzten Mal gelungen ist. Vielleicht ist es auch das letzte Heimspiel in dieser Halle.", hofft Trainer Siggi Niesen weiterhin darauf, dass seine Mannschaft die nächsten Heimspiele im Februar 2024 in der dann zur Verfügung stehenden Edith Stein Halle austragen kann