Handball Rheinlandligen Jugend 16./17.3.2024 JSG DJK/MJC Trier/HSC Igel erwartet die JSG Mosel/Ruwer zum entscheidenden Spiel um die Meisterschaft der männlichen C-Jugend

Männliche C-Pokalrunde

TV Bad Ems - JSG Hunsrück (Samstag, 12 Uhr, Silberau)

„Am Samstag steht unser letztes Saisonspiel an. Dazu reisen wir nach Bad Ems. Das Spiel am vergangen Wochenende werden wir in der Trainingswoche und wir hoffen, dass die Jungs die Fehler reduzieren können. Wir hoffen, dass die Jungs von Beginn an wach sind, und zeigen, dass sie gewinnen möchten, das hat in Daun etwas gefehlt. Wir hoffen auf die Rückkehr von Oskar Ziethen, den wir vor allem in der Defensive in Daun schmerzlich vermissten. Für Kreisläufer Fabian Peltsch kommt das Spiel in Bad Ems vermutlich noch zu früh. Ob wir wieder mit 2 Torhütern anreisen können, bleibt. Wir fahren nach Bad Ems, ein Team des Tabellenendes und sind zuversichtlich, dass wir trotz der schwankenden Leistungen zuletzt die beiden Punkte mitnehmen können. Wir möchten die Saison gerne mit einem Erfolgserlebnis abschließen“, hofft Trainer Daniel Koch.

TuS Daun - HC Koblenz II (Samstag, 12.15 Uhr, Wehrbüschhalle)

„Nach dem Sieg gegen die JSG Hunsrück steht der TuS 05 Daun aktuell auf dem 2. Platz der Pokalrunde, kann aber, im Falle einer Niederlage, noch bis auf den 4. Platz durchgereicht werden. Das Hinspiel verlor man mit 26:23 und tat sich gegen die technisch gut ausgebildete Mannschaft vom Rhein sehr schwer. Am Wochenende sollten wir mit voller Kapelle auflaufen können. Der HC Koblenz ist in der Pokalrunde eine kleine Wundertüte. Neben einem knappen Sieg in Mülheim-Urmitz und einem engen Spiel gegen die JSG Hunsrück, verlor man am Wochenende überraschend gegen den SV Untermosel und auch in Bad Ems konnte sich das Team nur knapp durchsetzen. Wir freuen uns auf das letzte Saisonspiel und wollen dies nach Möglichkeit erfolgreich gestalten. Dazu müssen wir in der Abwehr erneut so konzentriert spielen wie am vergangenen Samstag und im Angriff, anders als im Hinspiel, unsere Chancen von allen Positionen ordentlich verwerten,“ meint Dauns Trainer Migo Hilsmann.

Männliche C-Meisterrunde

JSG MJC Trier/HSC Igel - JSG Mosel/Ruwer (Sonntag, 15 Uhr, Turnhalle Igel)

„Nach dem Auswärtssieg in Vallendar gilt es in der laufenden Woche die Spannung für das Saisonfinale hochzuhalten, ohne zu verkrampfen. Ich erwarte noch einmal volle Konzentration in allen drei Trainingseinheiten, in denen wir uns zielgerichtet auf das Saisonfinale vorbereiten wollen. Trotz der intensiven Begegnung in Vallendar sollten alle Spieler fit fürs Wochenende sein. Finn Dewi wird wohl planmäßig am Dienstag wieder integriert werden. Bei Max Burkhardt müssen wir abwarten, wie der lädierte Finger nach der Belastung vom Samstag reagiert. Möglicherweise wird Max im Laufe der Woche nur an bestimmten Trainingsinhalten teilnehmen. Ich gehe jedoch davon aus das uns der komplette Kader am Sonntag zur Verfügung stehen wird. Nicht umsonst stehen sich die beiden konstantesten Teams zum Saisonabschluss in einem echten Finale um die Meisterschaft gegenüber. Ich erwarte ein hoch motiviertes Gäste Team, das die knappe Niederlage aus dem Hinspiel mit aller Macht wettmachen will und sich mit einem Sieg die Meisterschaft sichern will. Auf der anderen Seite wollen wir unsere makellose Heimbilanz fortsetzen und uns mit einem weiteren Heimsieg bei unseren treuen Fans für die gute Unterstützung bedanken. Es spricht somit alles für eine offene, intensive und spannende Partie, die beide Mannschaften hoffentlich in Bestbesetzung antreten können und wünsche ein „gutes Spiel“, sagt JSG Coach Willi Oberbeck.

TV Bitburg - HSV Rhein-Nette (Sonntag, 15 Uhr, Edith Stein Sporthalle)

"Das Highlight des Wochenendes findet in der Igeler Turnhalle statt. Herzlichen Glückwunsch aus Bitburg an beide JSG-Teams und ihre Trainer, dass sie sich eindrucksvoll für dieses "Finale" qualifiziert haben. Ich hoffe für Spieler und Verantwortliche auf ein tolles attraktives Spiel in einer ausverkauften Halle. Möge dann der Bessere gewinnen. Schade, dass wir als Zuschauer nicht dabei sein können. Denn wir werden uns zeitgleich mit dem Spiel gegen die HSV Rhein-Nette von dieser Saison verabschieden. Die Mannschaft von Yannik Kessels spielt ebenfalls eine herausragende Saison und hätte sich dieses Finale aus meiner Sicht gleichfalls verdient. Haben sie doch beiden "Finalisten" gleich fünf von acht möglichen Punkte abgenommen. Enorm imponiert mir die spielerische Fähigkeit des Teams und eine sehr gute Qualität in der Breite des Kaders. Im Hinspiel haben wir lange mitgehalten, bis uns zum Ende hin etwas die Kräfte ausgegangen sind. Zudem hatten wir riesige Probleme mit dem Linksaußen Felix Opelt. Mit Henrik Ziwes wird hoffentlich ein Spieler in den Kader zurückkehren können, der uns jedoch toll auch bei den letzten Spielen auch von der Bank aus unterstützt hat. Zudem werden wir alle drei Torleute einsetzen, sollte Florian Pauls seine Verletzung bis dahin auskuriert haben. Wir werden mit viel Spaß, ohne jeden Druck und als Team agieren wollen. Der Sieg gegen das starke Topteam der HSG Kastellaun Simmern war unglaublich wichtig für unser Selbstvertrauen und ich bin froh, dass uns dieser gemeinsam gelungen ist. Die Jungs haben eindrucksvoll gezeigt, dass die schwache Leistung im letzten Heimspiel ein Ausrutscher gewesen ist. Nun wollen wir in heimischer Halle noch einmal unseren Anteil zu einem attraktiven Spiel zweier spielstarker Teams zum Saisonfinale beisteuern. Das Ergebnis wird jedoch nicht mehr im Vordergrund stehen.", so Trainer Siggi Niesen.

Weibliche C

TV Bitburg - TV Engers (Donnerstag, 17.45 Uhr, Edith-Stein Sporthalle)

„Herzlichen Glückwunsch an den TV Engers. Bereits am letzten Spieltag konnte das Team von Derya Akbulut verdient den Rheinlandliga-Meistertitel klar machen. Insgesamt gab die Mannschaft des TVE überhaupt nur einen Punkt ab und dies beim Auswärtsspiel bei unserer letzten Gegnerin, der JSG Hunsrück. Bereits am Donnerstag kommt es nun zu unserem letzten Saisonspiel gegen die starke und ehrgeizige Truppe aus dem Koblenzer Umfeld. Bislang können wir mit unserem kompletten Kader planen und hoffen darauf, dass dies auch so bleiben wird. Für den Donnerstag werden wir mit einer Neuwieder Mannschaft rechnen, die mit einer hochstehenden aggressiven Abwehr agieren dürfte. Wir müssen den Ball daher schnell und mit viel eigener Bewegung laufen lassen um nicht zu viele Stockfouls zu "kassieren". Insbesondere müssen wir dringend Ballverluste im eigenen Positionsspiel vermeiden. Daher werden wir "gefordert" sein, unsere starken Kreisläuferinnen -wie auch beim letzten Spiel- vielfach einzubinden, wollen wir erfolgreich sein. Wir werden spielerische Lösungen im Angriff finden müssen, da wir es kräftemäßig kaum schaffen werden, über 50 Minuten in die Zweikämpfe zu gehen. Diese Herausforderung gefällt uns. Der TVE wird die schnellen und einfachen Tore erzwingen wollen und weiß, dass wir ansonsten mit einer stabilen und aufmerksamen Abwehrformation aufwarten werden. Im Gegensatz zum letzten Spiel in Engers können uns hier auch wieder Katharina Fabry und Hanna Niesen verstärken. Zudem wissen wir, dass die jungen Spielerinnen des Meisters von unserer Torhüterin Emelie Klause extrem genervt sein dürften, die im letzten Spiel zahlreiche 100%-ige Chancen entschärfen konnte. Gelingt es Emmi, die derzeit in toller Form ist, die ersten Bälle wegzunehmen, wird sie wieder "in den Köpfen" der Gegnerinnen sein. In unserem letzten Spiel wollen wir uns mit einer guten Leistung von unseren Zuschauern verabschieden. Unser letztes Spiel als Mannschaft in der C-Jugend, zum letzten Mal mit einem Ball der Größe 1. Wir müssen nichts, unsere Gäste aber auch nicht mehr. Beide Mannschaften können daher ohne jeden Druck agieren. Wir sind absolut zufrieden mit der deutlichen Weiterentwicklung unserer Mannschaft, so dass diese Saison in der Rheinlandliga für uns Trainer nur als toller Erfolg bewertet werden kann. Aber das eine Spiel wollen wir noch gehen.", so das Trainergepann Wolfgang Inselberger und Siggi Niesen in Vorfreude auf ein attraktives und faires Spiel zum Saisonfinale.

DJK St. Matthias - JSG Hunsrück (Sonntag, 13 Uhr, Alfons-Steinbach Halle)

„Auf gehts zum finalen Saisonwochenende in unserer Halle in Feyen mit den Mädels aus dem Hunsrück! Die letzten Trainingseinheiten und gerade das letzte Spiel haben gezeigt welches Potential meine Mädels wirklich haben. Wir werden diese Woche nochmal voll anziehen und hoffen natürlich am Wochenende punkten zu können. Gerade die Abwehr ist zurzeit sehr stark und kann sich sehen lassen. Natürlich werden wir auch dieses Wochenende versuchen an die Abwehrleistung der letzten beiden Spiele anzuknüpfen. Zum letzten Spiel sollten stand jetzt alle Mädels außer Lina dabei sein, so dass wir fast alle Möglichkeiten und Kapazitäten der Mannschaft einsetzen können. Die Hunsrücker sind eine sehr starke Mannschaft, die es keinesfalls zu unterschätzen gilt. Gerade nach dem letzten Spiel gegen Bitburg werden sie dieses Wochenende ein anderes Gesicht zeigen und die zwei Punkte mit in den Hunsrück nehmen wollen. Sollte es uns jedoch gelingen die Abwehr richtig zu stellen und im Angriff erneut so clever und ohne viele technische Fehler zu spielen, male ich den Mädels eine kleine Chance aus die Punkte in Trier zu behalten. Gerade da die Hunsrücker zurzeit mit viel Verletzungspech geplagt sind. An dieser Stelle von unserer Seite gute Besserung und schnelle Genesung an Theda und Naya! Am Ende wird die Tagesform meiner Mädels ausschlaggebend sein. Im Großen und Ganzen sehe ich die Hunsrücker Mädels jedoch als Favorit in diesem Spiel“, meint DJK Coach Jan-Philipp Siemens-Schäfer. „Das letzte Saisonspiel in der Rheinlandliga steht für die Mädels und mich an. Ziel der Woche ist es das Spiel von letzten Samstag schnell abzuhaken und den Fokus auf Sonntag gegen Trier zu legen! Trier hat letzte Woche ein sehr gutes Ergebnis gegen die Top- Mannschaft aus Engers gezeigt. Wir werden Trier auf keinen Fall unterschätzen und erwarten eine hoch motivierte Mannschaft!“ so die Hunsrücker Trainerin. Mit welcher Mannschaft die Hunsrücker antreten werden, abgesehen von der langzeitverletzten Theda Kaufmann kann man erst gegen Ende der Woche sagen. „Wichtig ist, dass die Mädels ihr Potenzial abrufen und zeigen, was sie können bzw. gelernt haben. Die Mädels sollen Spaß haben und ihr letztes Spiel genießen! Ziel ist eine stabile Abwehr zu stellen und wir werden versuchen aus unserem Tempo heraus einfache Tore zu machen. Für mich wird es auch leider vorerst das letzte Spiel mit einer Jugendmannschaft sein, aus zeitlichen und privaten Gründen. Ich werde aber weiterhin selbst für die Oberliga Mannschaft auflaufen. Ich hoffen auf ein spannendes und schönes Spiel zum Abschluss!“ so die Trainerin Melissa Gräber von der HSG Hunsrück.