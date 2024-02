Handball Rheinlandligen Jugend 17./18. Februar 2024 TV Bitburg empfängt Mannschaft der Stunde in der männlichen C Jugend Meisterrunde und HSG Hunsrück fährt bei der weiblichen C Jugend nach Engers zum Topspiel

Prognose: "Die Ausgangslage für uns ist nun alles andere als einfach und es muss viel passen, wenn wir am Samstag etwas Zählbares mitnehmen wollen. Aber so ist es im Mannschaftssport, wir werden uns nicht verstecken, wollen mutig sein und treten insbesondere nicht für ein gutes Ergebnis an. Auch am Fasnachtsdienstag werden wir trainieren. Die Spiele in der Meisterschaftsrunde und jetzt genau dieses gegen den verdienten Tabellenführer sind es, aus denen wir viel lernen und uns weiterentwickeln können. Die JSG verfügt über eine gut ausgebildete Mannschaft, mit einer breiten Qualität, welche seit Jahren in dieser Formation zusammenspielt. Aus einer aggressiven und hochstehenden Abwehr wollen sie zahlreiche Bälle erkämpfen und sind dann im Tempospiel gerade über Alexander Möller als Entscheidungsspieler eigentlich nicht mehr zu stoppen. Wollen wir erfolgreich sein, müssen wir im Angriff beweglich sein und gute Lösungen finden, dürfen uns nur wenige Ballverluste leisten, um die Trierer anschließend ins Positionsspiel zu zwingen.", so die Vorgabe von Trainer Siggi Niesen. „Zu ungewohnter Uhrzeit am Samstagvormittag um 11 Uhr müssen wir zum Lokalderby in Bitburg antreten, wo uns ein hoch motivierter Gastgeber erwartet. Völlig zu Recht hat sich das Team von Siggi Niesen für die Meisterrunde qualifiziert. Außer gegen die JSG Mosel Ruwer zeigten sich die Jungs aus Bitburg in den direkten Duellen gegen die vor Ihnen platzierten Mannschaften stets auf Augenhöhe. Nur knapp verlor man gegen Rhein Nette und mit Kastellaun Simmern teilte man sich die Punkte. Im direkten Duell am ersten Spieltag der Hinrunde konnten wir uns nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erst im Laufe des zweiten Durchgangs durchsetzen und mussten bis zum Schlusspfiff hart um den ersten Saisonsieg kämpfen. Dieses Spiel im Hinterkopf sollte uns Warnung genug sein und mit der nötigen Einstellung und einem kompletten Kader können wir dem Tempospiel der Gastgeber auf die volle Distanz Paroli bieten. Ich erwarte somit einen knappen Auswärtssieg nach einer kampfbetonten Auseinandersetzung“, ahnt der Gästecoach.