Handball Rheinlandligen Jugend 17./18.2.2024 JSG DJK/MJC Trier/HSC Igel verteidigen mit Arbeitssieg in Bitburg die Tabellenführung (männliche C Meisterrunde)

„Wie erwartet taten wir uns bei der TV Bitburg schwer ins Spiel zu finden. Die frühe Anwurf Zeit, eine nominell geschwächte Gastgebermannschaft, die aufopferungsvoll kämpfte, und eine schläfrige Angangsphase unsererseits führte schnell zu einer 2 Tore Führung für die Gastgeber. Erst ab dem 6:6 in der 11 Minute konnten wir uns besser auf Spiel und Gegner einstellen und zeigten sowohl in der Abwehr als auch im Angriff die nötige Konsequenz. Bis zum Halbzeitpfiff konnten wir uns dann kontinuierlich absetzen und es ging mit einer 6 Tore Führung mit 9:15 in die Kabine. Keineswegs beeindruckt zeigte sich jedoch das Team von Siggi Niesen und blieb konsequent bei dem eigenen Spielansatz. Lange Ballpassagen, die immer wieder unsere Abwehr vor Probleme stellten und 2 unnötige 2 Minuten Zeitstrafen innerhalb kürzester Zeit führten dazu das die Begegnung beim Stand von 16:18 in Minute 32 plötzlich wieder offen schien. Die folgende Auszeit der Heimmannschaft spielte allerdings eher uns in die Hände. Nach einem deutlichen Appel an die Einstellung im eigenen Team konnten wir uns schnell wieder auf 4 Tore absetzen und ließen die die Gastgeber bis zum Schlusspfiff nie mehr als auf 3 Tore herankommen. Am Ende steht ein 24:30 Arbeitssieg, bei dem wir uns das Leben zu oft selbst schwer genug machten. Im Angriff überzeugten Konstantin Lehnert und Max Burkhardt mit viel Dynamik und starken Aktionen im 1 gegen 1 und in der Abwehr zeigte Alexander Möller viel Übersicht. Ein Lob an die ersatzgeschwächten Gastgeber, die nie aufsteckten und sicher in den folgenden Spielen in voller Besetzung noch für die ein oder andere positive Überraschung sorgen können. Eine unauffällige und souveräne Vorstellung bot das Jugendschiedsrichter Gespann Noah Gierenz und Torge Henrich in einer stets fairen Begegnung“, lobte JSC Coach Willi Oberbeck.