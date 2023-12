Handball Rheinlandligen Jugend 2./3.12.23 Weibliche C der Hunsrück HSG feiert Remis

Weibliche C

JSG Hunsrück – TV Engers 22:22 (13:12)

Die JSG Hunsrück erkämpft sich ein Remis gegen die bislang verlustpunktfreie Mannschaft aus Engers. In der ersten Halbzeit war es immer wieder die HSG Hunsrück die nach dem unentschieden ein Tor in Führung gehen konnte. Nach dem 13:12 Halbzeitstand ging es bis zum 17:17 in der 29. Minute spannend weiter, ehe sich Engers auf 17:20 absetzte. Im weiteren Spielverlauf blieb es spannend und die HSG verkürzte in der 43 min. durch die elffache Torschützin Ida Schabbach auf 20:21. In den letzten 4 Minuten verkürzte die HSG noch von 20:22 auf 22:22 und hielt verdient einen Punkt im Hunsrück.