Handball Rheinlandligen Jugend 24./25.2.2024 Hunsrück-Eifel-Derby in der Hirtenfeldhalle (männliche B)

DJK St. Matthias - HSG Mertesdorf/Ruwertal (Sonntag, 17.30 Uhr, Alfons Steinbach Halle)

Ausgangslage: „Das Hinspiel in Mertesdorf war sicherlich unser schwächstes Spiel in der Hinrunde. Mertesdorf agierte aus einer kompakten sehr defensiven 6-0 Abwehr heraus, die in Zusammenarbeit mit der starken Torhüterin, lediglich 15 Tore pro Spiel zulässt. Mit Nina Wilhelmi haben sie dazu, mit 9 Tore im Schnitt pro Spiel, die Top-Torschützin der Rheinlandliga in ihren Reihen. Es wird also alles andere als ein leichtes Spiel gegen Mertesdorf. Im Hinspiel haben wir nicht clever gespielt, leisteten uns zu viele technische Fehler und scheiterten mit vielen unvorbereitet Würfen an der Defensive von Mertesdorf“, warnt Matheis Coach Marcus Anderson. „Das Hinspiel in Mertesdorf haben wir leider nicht für uns entscheiden können, obwohl die Chance dazu bestand. Für Mattheis steht am kommenden Wochenende ein Doppelspieltag auf dem Programm. Es kommt am Samstag in Simmern zum Spitzenspiel gegen die HSG Kastellaun/Simmern. Die Triererinnen gehen Verlust Punkt frei in dieses Wochenende und können mit zwei Siegen die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Wir werden egal wie das Spiel ausgeht die Saison auf dem dritten Tabellenplatz beenden“, weiß Gästetrainerin Anita Metz