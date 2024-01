Handball Rheinlandligen Jugend 27./28.1.2024 Spitzenspiel des Wochenendes steigt zwischen der HSG Kastellaun/Simmern und JSG Hunsrück (männliche A)

HSG Römerwall - JSG Hunsrück (Sonntag, 14.15 Uhr, Römerwallhalle, Rheinbrohl)

Ausgangslage: Das erste Spiel des neuen Jahres gewann die JSG gegen Betzdorf, gegen die Römerwall zuletzt unterlag, deutlich. Römerwall verlor hingegen beide Spiele im neuen Jahr gegen Wittlich und Bad Ems. Römerwall ist mit 4:20 Punkten derzeit Tabellenvorletzter, die JSG ist auf dem vierten Platz. Das Hinspiel gewann die JSG in Sohren mit 29:19.

Personal: „Auch diese Woche rechne ich mit dem vollen Kader“, freut sich JSG Coach Florin Nicolae.

Prognose: „Wir gingen mit denselben Problemen ins neue Jahr, mit denen wir das Letzte auch beendet haben. Unsere Abwehr steht weiterhin zu offen und unsere Chancenverwertug muss sich weiter verbessern. Allerdings sehe ich, dass wir einiges schon besser machen, vor allem da die Trainingsbeteiligung im Moment besser ist. Wir hoffen gegen Römerwall an das Spiel gegen Betzdorf anknüpfen und danach allen Spielern Spielzeit geben zu können“, so Nicolae.

HSG Kastellaun-Simmern - TuS Daun (Sonntag, 14.30 Uhr, IGS Kastellaun)

Ausgangslage: Nach der langen Pause müssen wir uns in Kastellaun überraschen lassen, wie wir das erste Spiel im neuen Jahr absolvieren werden. Im Hinspiel haben wir die ersten 15 Minuten verschlafen und sind dem Rückstand lange hinterhergelaufen“, erinnert sich Dauns Matthis Otto.

Personal: Ein paar Spieler sind angeschlagen. Mit welchem Kader wir antreten werden wissen wir erst zum Wochenende.

Prognose: „Auch wenn der Abstand zu Kastellaun relativ groß ist, hoffe ich auf ein spannendes Spiel“, sagt Dauns Co-Trainer Matthis Otto

Weibliche B

HC Koblenz - DJK St. Matthias (Samstag, 13 Uhr, Julius Wegeler Halle)

HSC Schweich II - DJK St. Matthias (Sonntag, 11.45 Uhr, Stefan Andres Halle)

Ausgangslage: Gleich zwei Spiele haben die Mattheiser Mädels am Wochenende zu absolvieren. Zunächst geht’s zum Auswärtsspiel nach Koblenz. Am Sonntag steigt dann das Lokalderby in Schweich. „Im ersten Spiel an diesem Wochenende spielen wir auswärts gegen den HC Koblenz. Im Hinspiel haben wir uns die ersten 10 Minuten schwer getan konnten dann jedoch einen deutlichen Sieg am Ende verbuchen. Spielerisch ist Koblenz deutlich besser als der Tabellenplatz vermuten lässt. Körperlich sind sie jedoch im Nachteil. Meine Mannschaft muss so schnell wie möglich im Angriff zu ihrem Spiel finden und in der Abwehr deutlich abgestimmter und leichtfüßiger agieren. Alles andere als ein Auswärtssieg in Koblenz wäre ein herbe Enttäuschung“, meint Mattheis Coach Marcus Anderson. „Nach so langer Pause freuen wir uns am kommenden Wochenende auch wieder ins Spielgeschehen eingreifen zu können. Auch wenn es gegen den kommenden Meister der diesjährigen Rheinlandliga für uns sicherlich "kein Blumendüppen" zu gewinnen gibt. Zu wurfstark und treffsicher ist die Achse Geibel, Olenjiczak und Sittmann, zu solide die Torhüterinnen Kjolsrud und Schiffhauer. Zudem können wir Klassenfahrtsbedingt nicht in normaler Besetzung auflaufen“, erklärt Sven Sturm, Trainer des HSC Schweich.

Personal: „Wir fahren aufgrund dessen, dass die C Jugend parallel spielt, mit einem Minikader nach Koblenz. Ich hoffe unser Team bleibt diese Woche von Verletzungen oder Erkrankungen verschont“, hofft Mattheis Coach Marcus Anderson. „Ob und inwieweit wir unseren Kader verstärken werden, entscheidet sich unter der Woche“, verrät Schweichs Trainer Sven Sturm.

Prognose: „Egal wie, das Ziel kann nur lauten nicht vollends unter die Räder zu geraten, wobei dafür auch schon 10 schwache Minuten ausreichen können, und diese hatten wir leider bislang in jedem unserer Spiele“, klagt Sturm.

HC Koblenz - HSG Mertesdorf/Ruwertal (Sonntag, 15 Uhr, Julius Wegeler Halle)

Ausgangslage: „Wir hoffen auf einen guten Start unserer Mannschaft nach dem Jahreswechsel. Auch wenn der HC Koblenz bisher noch kein Spiel für sich entscheiden konnte, werden wir die Partie konzentriert angehen und nicht auf die leichte Schulter nehmen“, verrät HSG Trainerin Anita Metz.

Personal: Stand jetzt werden wir am Sonntag alle Spielerinnen an Bord haben.

Prognose: Die letzten vier Trainingswochen haben unser Mädels gut gearbeitet, wenn es uns gelingt die Trainingsinhalte im Spiel umzusetzen, werden wir gute Chancen haben die Punkte aus Koblenz zu "entführen".

JSG Hunsrück - HSG Kastellaun/Simmern (Sonntag, 15 Uhr, Hirtenfeldhalle)

Ausgangslage: Nach dem verlorenen Spiel am Wochenende gegen DJK St. Matthias Trier geht es am Sonntag direkt im Derby gegen den derzeitigen Tabellenführer der HSG Kastellaun Simmern.

Personal: Ausfallen wird Lina Herber, bei einigen steht auf Grund der aktuellen Erkältungswelle noch ein Fragezeichen, ob sie spielen können.

Prognose: „Das Hinspiel haben wir gegen die HSG Kastellaun Simmern mit 26: 24 verloren. Bei Kastellaun Simmern ragt die mit Doppelspielrecht für den HSC Schweich ausgestattet Saira Cehajic heraus, sie liegt in der Torschützenliste auf Platz 3 mit 41 Toren. Wir müssen nicht nur auf sie aufpassen, sondern es gibt noch zwei weitere Spielerinnen, die in den Top 10 der Torschützen sind, Carolin Mayer und Sarah Klinger. Im Hinspiel haben wir zu viele Torchancen ausgelassen und wie am Wochenende ein paar technische Fehler zu viel gemacht. Dies hat die HSG Kastellaun Simmern mit ihrem schnellen Spiel nach vorne bestraft und das Hinspiel gewonnen. Wir hoffen, dass wir uns zur letzter Woche weiter steigern und mit der Unterstützung der Zuschauer werden wir alles versuchen das Spiel zu gewinnen“, verspricht JSG Coach Carsten Esdar.

Weibliche C

TuS Daun - TV Engers (Samstag, 15 Uhr, Wehrbüschhalle)

Ausgangslage:

Personal:

Prognose: