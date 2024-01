Handball Rheinlandligen Jugend 27./28.1.2024 Mattheiser Jungs mit Minikader zum Auswärtserfolg- Hunsrück JSG verliert Derby (männliche A) - klarer Auswärtserfolg für Mattheiser Mädels (weibliche B)

„Leider mussten wir die Ausfälle von Lauri Ziehl, James Blake und Kai Thielen verkraften, konnten uns aber mit Jungs aus der C1 verstärken. Wir fanden am Anfang so gar nicht ins Spiel. Es gab keinen Druck auf die Abwehr, verzettelten uns in Einzelaktionen und waren in der Abwehr zu harmlos. Mit einfachen Toren aus dem Rückraum schafften wir es letztlich zwei Tore in Führung zu gehen (7:5), konnten uns aber nicht weiter absetzen und gingen mit 12-10 in die Halbzeit. In der Halbzeit wurden die Probleme im Detail nochmals besprochen und eine klare Linie mit auf die Platte gegeben. Leider war von der Umsetzung Anfang der zweiten Halbzeit nicht viel zu sehen. Nach wie vor agierten wir zu langsam, drucklos und Ideenlos im Angriff. Es dauerte 10 Minuten, bis wir die Bremse lösen konnten. So schafften wir es durch eine offenere und aggressivere Abwehr die Gegner mehr unter Druck zu setzen. Die daraus gewonnenen Bälle konnten wir über Tempogegenstösse verwerten und den Vorsprung in der 40. Minuten auf 6 Tore auszubauen (26-19). Damit haben wir letztlich auch den Willen der Vallendarer brechen können und konnten das Spiel am Ende deutlich für uns entscheide“, freute sich JSG Coach Stefan Heyer.