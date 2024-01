Handball Rheinlandligen Jugend 3./4.2.2024 Meister- und Pokalrunde beginnt bei der männlichen C-Jugend

Männliche C-Jugend Meisterrunde

HV Vallendar - TV Bitburg (Samstag, 10.45 Uhr, Konrad-Adenauer Halle Andernach)

Ausgangslage: "Glückwunsch an den HV Vallendar und das Trainerteam um Udo Fischer zum Erreichen der Meisterschaftsrunde. Wie wir auch, hat das Team keinen klassischen Rückraumshooter, so dass die jungen Akteure vor allen Dingen spielerische Lösungen finden müssen, um im Angriff erfolgreich zu sein. Beide Mannschaften gehen auf den Tabellenplätzen 5 und 6 stehend ohne jeden Druck in die anstehenden Spiele und das Hauptaugenmerk wird ganz klar auf der Weiterentwicklung der Spieler liegen." so TVB Coach Siggi Niesen.

Kader: "Nach jetzigem Stand können wir komplett antreten, da auch Torwart Alexander Bartel seine Verletzung vollständig auskuriert hat. Daneben werden wieder einige Spieler der C2 ihre Chance auf einen Einsatz bekommen.", so Niesen vorausblickend.

Prognose: "Das Hinspiel konnten wir für uns entscheiden. Hier haben wir insbesondere in der zweiten Halbzeit aus einer starken Abwehr heraus mit viel Tempo nach vorne agiert. Das wollen wir am frühen Samstagmorgen beim letzten Auswärtsspiel möglichst wiederholen. In dieser Woche werden wir nochmal konzentriert trainieren, um uns so gut auf den Gastgeber vorbereiten zu können", so Trainer Siggi Niesen.