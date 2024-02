Handball Rheinlandligen Jugend 3./4.2.2024 Erfolgreicher Start der heimischen Vertreter in die Meisterrunde der männlichen C-Jugend - Hunsrückerinnen zufrieden mit dem Ergebnis (weibliche A)

„Die sehr deutliche Kritik im Vorbericht ist voll und ganz beim Team angekommen. Bereits in der Trainingswoche zur Vorbereitung auf das anstehende Spitzenspiel zeigten sich alle Spieler hochmotiviert und bereit die Chance auf eine mögliche Meisterschaft nicht frühzeitig zu verspielen. Nach einer ausgeglichenen Startphase stand es nach 12:50 Minuten 9:8, wobei die Gäste nur einmal beim 0:1 in Führung gehen konnten. In der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs gelang uns dann ein 11:6 Lauf und es ging mit einem 6 Tore Vorsprung beim 20:14 in die Pause. Mit viel Selbstvertrauen starteten wir nach dem Seitenwechsel wieder mit hohem Tempo und ein 3:0 Zwischenspurt bescherte uns bereits in der 29 Minute einen Vorsprung von 9 Toren. Von diesem Nackenschlag konnten sich die Gäste nicht mehr erholen und erst ab der 43 Minute beim Stand von 33:23 schalteten wir etwas zurück und gaben allen Spielern im Kader noch einige Spielminuten. Letztendlich blieb es beim Schlusspfiff bei 6 Toren Vorsprung und die Begegnung endete bei einem ungefährdeten 38:32. Ein Ergebnis, das phasenweise einer Machtdemonstration gleichkam und im Vorfeld keineswegs so zu erwarten war. In der Analyse im Nachgang allerdings sehr offensichtlich wurde. Außer in den ersten 13 Minuten fand die HSV in der Abwehr keinen Zugriff auf unser Angriffsverhalten. Ob über den Kreis, die Außenspieler, Durchbrüche aus dem Rückraum, Würfe aus der zweiten Reihe oder eine Reihe von Gegenstößen. Aus allen Positionen wurden ähnlich verteilt unsere Tore erzielt. Völlig unabhängig ob im 3:2:1 oder in der ganz offensiven Variante, blieb unser Angriffsspiel zu variabel und die Gäste fanden kein Mittel unser Team zu stoppen. So fällt es auch schwer einen Feldspieler besonders aus einer geschlossenen Mannschaftsleitung hervorzuheben. Zudem konnte Maxi Müller im Tor seine Leistung aus dem letzten Spiel bei Mosel Ruwer bestätigen und setzte sich in die Köpfe der Gäste fest, die zu allem Überfluss noch 3 Siebenmeter Strafwürfe vergaben. Ein rundum gelungener Start in die Rückrunde, der uns erstmals an die Tabellenspitze katapultiert hat“, freut sich Trainer Willi Oberbeck.