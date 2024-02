Handball Rheinlandligen Jugend 3./4.3.24 Rheinlandligen Jugend gehen in die entscheidende Phase

"Beide Mannschaften haben noch drei Spiele vor sich und liegen in der Tabelle auf den Plätzen Drei und Vier. Aller Voraussicht nach und mit Blick auf die ausstehenden Spiele werden wir in dieser Konstellation auch die Saison beenden. Wir freuen uns über ein aktuell positives Punktekonto, jedoch noch mehr darüber, dass sich unsere kleine Truppe beim letzten Spiel in der zweiten Halbzeit deutlich zu steigern wusste. Aktuell sind alle Spielerinnen an Bord und wir hoffen, dass dies so bleiben wird.", plant Inselberger für den Samstag. Auch in diesem dritten Aufeinandertreffen gibt es keinen Favoriten und die Tagesform wird am Ende entscheidend sein. Für beide Teams geht es in dieser Saison vor allen Dingen um die Weiterentwicklung und die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Fortschritte beide Teams in dieser Partie zeigen können. Die DJK wird genauso wie wir versuchen, aus einer kompakt stehenden Abwehr heraus ihr Tempospiel aufzuziehen. Viele Spielerinnen der C1 kommen bereits teilweise regelmäßig in den beiden B-Jugendmannschaften von Matthias zum Einsatz, wo sie ebenfalls wertvolle Spielpraxis und -erfahrungen sammeln konnten. Zeigen wir von Anfang an die richtige Einstellung, könnte es uns gelingen, unseren Teil zu einem attraktiven Spiel beizutragen", so das Vorhaben von TVB Coach Wolfgang Inselberger.