Handball Rheinlandligen Jugend 9./10.3.2024 JSG MJC Trier/HSC Igel vor Pflichtsieg (männliche C Meisterrunde) - Topspiel in der Pokalrunde der männlichen C

„Nach dem Erfolg im letzten Spiel gegen den HC Koblenz geht es für uns im letzten Spiel am Sonntag gegen den HSC Schweich. Leider hat sich Victoria Kappel im letzten A - Jugend Spiel an der Schulter verletzt und wird genauso ausfallen, wie Lina Herber ausfallen. Es werden aber Spielerinnen der B2 unterstützt. Das Hinspiel konnten wir mit 32:21 gewinnen. Aufgrund der Verletzungen unsere zwei Rückraumspielerinnen wird eine andere Mannschaft als im Hinspiel auflaufen. Wir werden trotz der letzten Ergebnisse den HSC Schweich nicht unterschätzen, da sie einen guten Handball spielen. Die letzten Ergebnisse sind dem fehlenden Spielerinnen zu zuschreiben. Wir gehen aber davon aus das sie dieses Problem bei ihren Heimspielen nicht haben werden. Es gilt also für uns, 100% konzentriert zu spielen, sonst werden die Fehler sofort bestraft“, ahnt Gästetrainer Carsten Esdar.

Männliche C Pokalrunde

TuS Daun - JSG Hunsrück (Samstag, 17.15 Uhr, Wehrbüschhalle)

„Am kommenden Samstag steht das „Topspiel“ 1. gegen 2. in der Pokalrunde an. Der TuS Daun trifft auf die JSG aus dem Hunsrück. Das Spiel verspricht Spannung. Für uns ist es das nächste Auswärtsspiel und wir haben gegen Daun noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen, als wir uns zuhause in Kleinich mit 22:28 geschlagen geben mussten. Nachdem wir am vergangenen Wochenende krankheitsbedingt auf Torwart Noah Rosenfeld verzichten mussten, hoffen wir in Bestbesetzung nach Daun fahren zu können. Torhüter Max Altmeyer plagt sich allerdings mit Rückenproblemen. Ob er 100%ig fit ist, bleibt abzuwarten. Wir erwarten einen hochmotivierten Gastgeber, der den Sieg aus dem Hinspiel sicherlich widerhohlen möchte. Wenn wir es jedoch schaffen, an der Leistung aus der 1. Hälfte in Koblenz anzuknüpfen, sind wir zuversichtlich, dass uns die Revanche gelingen kann und wir die Punkte aus Daun entführen können“, hofft Gästetrainer Daniel Koch.

Männliche C-Meisterrunde

HV Vallendar - JSG MJC Trier/HSC Igel (Samstag, 16.30 Uhr, Konrad-Adenauer Halle)

„Max Burkhard hat seine Erkältung überwunden und konnte in der abgelaufenen Woche wieder am Training teilnehmen. Auch Moritz Frentzel, der sich im Spiel gegen die HSG Kastellaun Simmern eine leichte Knöchelblessur zuzog, konnte am Freitag wieder schmerzfrei trainieren. Einzig Daniel Bertalan fehlte in der vergangenen Woche wegen Hüftproblemen. Ansonsten war das Team vollzählig im Training und wir konnten einige individuelle Einheiten einbauen.