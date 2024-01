Handball Rheinlanldiga männliche B-Jugend 6./7.1.2024 HSG Wittlich und JSG Mosel/Ruwer eröffnen das Handballjahr in der Rheinlandliga der männlichen B-Jugend

Prognose: „Da die Kreisverwaltung uns immer wieder die Hallen in den Ferien schließt, konnten wir in Schweich gar nicht trainieren. Am kommenden Donnerstag trainieren wir dann in Mertesdorf einmal vor dem Spiel. Ich hoffe das die Jungs sich wie besprochen selbstständig fit gehalten haben und wir die Rückrunde noch mal so richtig Gas geben können. Bendorf haben wir ja noch gut in Erinnerung und wissen, um die beiden guten Spieler Baglan und Manns. Es gilt diese beiden Spieler in den Griff zu bekommen, indem wir in der Mitte stabil und geschlossen stehen. Im Angriff müssen wir wieder die einfachen Würfe nehmen und nicht immer versuchen, den Ball ins Tor zu tragen oder „schön“ zu spielen“, verlangt Heyer.