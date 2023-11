Lokalderbys bestimmen den kommenden Spieltag JSG Mosel bittet HSG Kastellaun/Simmern zum Topspiel bei der männlichen C-Jugend

Prognose: „Nach unserem erfolgreichen Spiel letztes Wochenende werden wir uns diese Woche sehr gewissenhaft auf dieses Spiel vorbereiten. Es wird wichtig sein, dass wir von Beginn an mit voller Einsatzbereitschaft und Willen in das Spiel gehen. Besonderes Augenmerk gilt dabei unserer Abwehrarbeit in Zusammenspiel mit unseren Torhütern. Hier werden wir uns was einfallen lassen, um das Gästespiel so zu stören, damit die drei Topscorer sich nicht so entfalten können. Sollten wir ihnen hier den Zahn ziehen, werden wir über unser ansprechendes schnelles Spiel nach vorne zu einfachen Toren kommen. Aus unserem gebunden Angriffsspiel finden wir immer gute Lösungen, allerdings müssen wir unsere Trefferquote, gerade von den Außenpositionen, steigern und dürfen nicht so viel "liegen lassen“. Sollten wir so zu Werke gehen, wie in den letzten beiden Spielen bzw. so wie in der 2. Halbzeit gegen Rhein-Nette, ist was drin“, glaubt Höhn.