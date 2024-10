Handball Verbandliga Männer 12.10.24 Igel prüft den HSC Schweich in heimischer Halle

Der Spielplan hat es mit dem HSC Schweich bislang nicht gut gemeint. Während einige Mannschaften bereits vier Pflichtspiele absolviert haben, muss das Team von Trainer Andreas Rosch am Samstag in Igel erst zum zweiten Saisonspiel antreten. Nach dreiwöchiger Pause sammeln die Gäste erst jetzt wieder Spielpraxis, treffen dabei auf eine Igeler Mannschaft, die zumindest am letzten Wochenende Wettkampfpraxis in Saarburg sammeln konnte, und das erfolgreich! Man darf also gespannt sein, wie sich das Rosch-Team in Igel präsentiert. Nach der Begegnung geht’s für das Schweicher Team in die Herbstferienpause, sprich erneut drei Wochen Spielpause! Igel hat nächste Woche wenigstens noch die Pokalrunde gegen Welling in heimischer Halle!