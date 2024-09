Handball Verbandsliga 2. Spieltag 21./22.9.24 Ralf Martin, Trainer der DJK/MJC Trier tippt den 2. Spieltag

Unser erstes Saisonspiel führt uns direkt zu den heimstarkern Saarburgern. Auch wenn Saarburg am letzten Spieltag in Irmenach eine deutliche Niederlage einstecken mussten werden wir das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zuhause ist die Fortuna immer um einiges stärker als auswärts, dazu hat sie mit Philipp Rüger einen Rückkehrer in der Mannschaft, der so ein Spiel auch mal alleine entscheiden kann. Für uns geht in diesem Spiel von Anfang an dagegen zu halten, eine starke Abwehr zu spielen und hohes Tempo zu gehen. Sollten wir das umsetzen, stehen unsere Chancen bei den Saarburgern nicht schlecht, auch wenn diese mit Sicherheit anders als in Irmenach auftreten werden.