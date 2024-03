Handball Verbandsliga Männer 16./17. März 2024 Ralf Martin, Trainer der DJK St. Matthias tippt den letzten Spieltag

Unser letztes Saisonspiel in Gerolstein nach einer für uns durchwachsenen Saison. Beide Mannschaften gleichen sich ein wenig, guter schneller Angriff, wobei die Abwehrarbeit dabei manchmal auf der Strecke bleibt. Sollten beide Mannschaften komplett sein, gehe ich von einem engen Spiel aus, was wir natürlich gerne am Ende gewinnen würden. Auf jeden Fall wird es kein Spaziergang, da ich die Gerolsteiner zu Hause gegenüber auswärts doch um einiges stärker einschätze. Am Ende entscheidet vielleicht der größere Wille das Spiel zu gewinnen. Da ich am Wochenende auf einer Familienfeier in München bin, wird die Mannschaft von Jörg Bolsch und Ralph Sartor betreut.