Handball Verbandsliga Männer 20./21.1.2024 Igels souveräner Sieg in Gerolstein - Hunsrück II gelingt Revanche fürs Hinspiel gegen Mattheis

Zwei unterschiedliche Halbzeiten bestimmten das Spiel in Gerolstein. In Halbzeit eins war der Tabellenführer die klar bessere Mannschaft, die zweite Hälfte ging an die Gastgeber. Im Spiel „eins“ nach der Ära des Trainers Sandro Baumanns unterlag der SV Gerolstein dem Tabellenführer aus Igel vor heimischer Kulisse deutlich. Lediglich 1:0 führten die Gastgeber, dann bestimmte das Team von Trainer Heiner Mainz die Begegnung, legte mit vier Toren in Folge den Grundstein und setzte sich nach dem 1:4 (4.) und 6:10 (19.) weiter deutlich ab. Über 7:12 (21.) gelang bis zur Pause beim 8:18 die Vorentscheidung. Die Mannschaft von Interimstrainer Lars Rosch kam besser aus der Kabine, legte zwei Treffer in Folge nach, ehe sich die Gäste wieder vom 10:18 (33.) auf 10:21 (34.) absetzen. In der Folgezeit blieb die Begegnung dann ausgeglichen und so nahm Gästetrainer Heiner Mainz beim 15:27 (44.) die Auszeit. Nach dem 19:29 (49.) gelang dem Roch-Team die Ergebniskosmetik über 22:29 (51.). und 27:33 (57.) bis zum 29:35 Endstand.