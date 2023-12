Letztes Spiel des Jahres Im Nachholspiel erwartet Gerolstein am Freitagabend das Überraschungsteam der Saison, den HSC Schweich

„Ich erwarte eine spannende Partie, in der wohl die Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheidet. In der letzten Saison endeten beide Spiele unentschieden, wobei ich meine Mannschaft als wesentlich stärker als letzte Saison einschätze. Wir sind in dieser Spielzeit vor allem in der Breite besser aufgestellt und können besser auf verschiedene Spielsituationen reagieren. Aktuell gehe ich davon aus das wir wohl fast komplett in Gerolstein antreten können. Ausfallen wird aber weiterhin Torhüter Till Monzel und wahrscheinlich steht auch Daniel Rohr am Freitag nicht zur Verfügung. Das wir, entgegen anderen Meinungen, nicht zu den Spitzenteams der Verbandsliga gehören, hat uns die Hunsrück-Reserve am vergangenen Sonntag ganz klar aufgezeigt, allerdings haben wir auf jeden Fall die Qualität jede Mannschaft in der Verbandsliga zu schlagen. Wir freuen uns auf das Spiel am Freitag in Gerolstein, wo wir sicher alles daran setzen, werden die beiden Punkte mitzunehmen um das Handballjahr auf einem, für uns doch überraschenden, 3. Platz zu beenden und in eine zweiwöchige Trainingspause zu gehen“, verrät Schweichs Trainer „Mücke“ Rosch.