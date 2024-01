Handball Verbandsliga Männer 3./4.2.2024 Gerolsteins neuer Trainer Lars Rosch tippt den kommenden Spieltag

Sicherlich wird es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem keiner der anderen Mannschaft was schenken wird. Falls Hunsrück Wittlich und Igel noch ärgern will, muss die Mannschaft punkten. Beide Teams spielen mit Harz und können so absolut gleichwertig auf die Platte gehen. Ich sehe im Moment die Mannschaften von der Leistung sehr ausgeglichen. Tippe jedoch auf einen knappen Auswärtssieg der Hunsrücker, da diese in den vergangenen Spielen mehr überzeugt haben.