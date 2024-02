Handball Verbandsliga Männer 3./4.2.2024 Alles spielt für den Tabellenführer aus Igel

An diesem Wochenende spielten alle für den Tabellenführer. So unterlag das Team von MJC Trainer Ralf Martin überraschend dem HSC Schweich und hat sich damit wohl zumindest vorläufig aus dem Titelrennen verabschiedet. „Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, defensiv in der 6:0 Abwehr zu stehen, um das Hinterlaufen durch Patrick Karrenbauer zu umgehen, doch das haben wir einfach nicht umsetzt“, klagte MJC Trainer Ralf Martin, dessen Mannschaft nach der 2:0 Führung die Vorgaben vergaß und so hatte Karrenbauer erheblichen Anteil daran, dass Schweich erstmals beim 4:5 (9.) in Führung lag. Bis dahin hatte der Schweicher Kreisläufer dem Martin Team bereits vier Treffer eingeschenkt! Die Begegnung blieb aber im weiteren Verlauf ausgeglichen, bei wechselnden Führungen. Beim 9:8 (17.) war es an Gästetrainer Andreas Rosch die Auszeit zu nehmen und die verfehlte ihre Wirkung nicht. Mit zwei Treffern in Folge ging der Gast wieder in Führung und bauten diese Führung nach dem zwischenzeitlichen 12:12 (25.) mit drei Treffern in Folge auf 12.15 (29.) aus und nahm am Ende sogar die vier Tore Führung mit in die Kabine.