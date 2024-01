Handball Verbandsliga Männer 6./7.1.2024 Tabellenführer HSC Igel prüft das Überraschungsteam aus Saarburg

Vom Papier her eine klare Angelegenheit für den Tabellenführer aus Igel! Das Team von Trainer Heiner Mainz übernahm nach dem letzten Spieltag am 22.12. und der unerwarteten Niederlage des HSC Schweich in Gerolstein die Tabellenführung und ging damit in die Weihnachtspause. Im ersten Spiel des neuen Jahres trifft die Mannschaft nun auf das Team von Spielertrainer Keven Ponton, das zuletzt Tabellenführer Wittlich in heimischer Halle unerwartet mit einer Niederlage „stürzte“. Im Hinspiel Anfang Oktober trennten sich beide Team mit einem 26:26 Remis. Mit Spannung wird das Auftaktspiel im neuen Jahr erwartet, bei dem das Mainz Team nicht nur das Remis aus dem Hinspiel wettmachen möchte, sondern auch seine weiße Weste in heimischer Halle zu verteidigen hat.