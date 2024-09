Handball Verbandsliga Männer Berichte 14./15.9.24 Klare Sache im Eifel-Derby zwischen Gerolstein und Daun II - Mattheis entführt die Punkte aus Prüm

Mit Spannung wurde der erste Auftritt des Aufsteigers aus Prüm im Spiel gegen das Team von DJK Coach Olli Kammann erwartet. Die Nervosität war den Gastgebern in den ersten Minuten deutlich anzumerken, die Mannschaft lag schnell mit 1:4 (8.) hinten, fand dann aber besser ins Spiel und glich erstmals unter dem Jubel ihrer Fans beim 7:7 (16.) aus. Die erste Führung in der neuen Liga datiert in der 19. Minute durch Simon Jahnke, der seine Mannschaft per Siebenmeter mit 9:8 in Führung warf. Die Begegnung blieb nun bis zur Pause völlig offen und hart umkämpft.