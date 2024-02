Wittlicher Herrenteam verstärkt sich für kommende Saison Kai Lißmann kehrt vom Oberligisten HV Vallendar nach Wittlich zurück

Ein besonderes Bonbon für die Mannschaft und Neuzugang Lißmann wäre natürlich, wenn die HSG in der kommenden Saison in der Rheinlandliga spielen würde. Aktuell kämpft die HSG in der absolut ausgeglichenen Verbandsliga um den Aufstieg. „Das wäre natürlich die Belohnung für unsere Arbeit“, sagt Bollig. „Wir haben es selbst in den Händen, setzen uns aber nicht unter Druck. Wenn es diese Saison nicht klappen sollte, dann mit Kai nächste Saison auf jeden Fall“, ist sich Spielertrainer Nico Weber sicher. „Wenn wir die Chance haben aufzusteigen, werden wir es machen. Für die Weiterentwicklung der Mannschaft wäre es wichtig, wenn sich das Team Woche für Woche auf höherem Niveau messen würde“, ergänzt Axel Weinand, der Vorsitzende der HSG.