Handball Verbandsliga Männer Staffel West 09./10.12.23 HSG Obere Nahe unterliegt trotz guter Leistung dem Tabellenführer aus Wittlich

„Wir haben uns vor allem in der ersten Hälfte richtig gut verkauft, haben nach der Niederlage am vergangenen Wochenende ein anderes Gesicht gezeigt. Doch leider fehlen uns weiterhin 7 verletzte Spieler und hier vor allem Alternativen im Rückraum. Wir haben sehr wach und agil von Beginn an verteidigt, hatten mit Hans Conrad zudem einen starken Keeper. Die 5:1 der Gäste hat uns zu schaffen gemacht, doch letztlich haben wir unter der guten Leitung von Schieri Ring ein hartes aber jederzeit faires Spiel gesehen. Heute ein großes Lob an unsere Mannschaft“, sagte Spielertrainer Christan Wagner.