Handball Verbandsliga Männer West 22.9.24 Gerolstein dreht das Spiel - MJC feiert klaren Auswärtserfolg - Schweich entführt die Punkte vom Aufsteiger

Wenig hatten die Saarburger Fortunen den Trierern am Samstagabend entgegenzusetzen. Die Mannschaft von Trainer Keven Ponton lief von Beginn an der Führung der Gäste hinterher, die über 2:6 (6.), das Spiel klar bestimmten und über 5:11 (14.) bis zur Pause auf ein klares 11:19 davonzogen. Den ersten 10 Tore Vorsprung hatten die Trierer sich gleich nach dem Wechsel beim 11:21 herausgespielt, verteidigten jetzt diese klare Führung über 20:30 (41.), bauten den Vorsprung sogar in den Schlussminuten weiter aus und feierten den in dieser Höhe nicht erwarteten Auswärtserfolg in Saarburg!