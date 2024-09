Handball Verbandsliga Männer West 5.10.24 Saarburgs Trainer Keven Ponton tippt den kommenden Spieltag

Das wird eine harte Nuss für uns. Wir gehen als Außenseiter in das Spiel rein. Das will aber nicht heißen, dass wir nicht kämpfen werden bis zum Umfallen. Ich hoffe, dass bei uns jetzt der Schalter umfällt und die Jungs mal ihr Potenzial auf die Platte bringen. Dass die jungen Mal selber an sich glauben und einfach das spielen, was wir uns vornehmen. Igel hat für mich einfach den besten Torwart der Liga hinten stehen. Mit Maja haben sie eine Top Trainerin, die ich aus meiner Zeit in Luxemburg noch kenne. Ich denke, dass die taktisch sehr gut eingestellt sind und für uns gilt es Kampfgeist, purer Wille mit den Fans im Rücken uns dagegen zu wehren. Ich hoffe, dass wir auch bis auf die Langzeitverletzen, wieder komplett sind.