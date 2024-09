Handball Verbandsliga West 14./15.9.24 Schweichs Trainer Andreas Rosch tippt den ersten Spieltag

Gespannt darf man sein wie der Gastgeber mit der klaren Favoritenrolle in der diesjährigen Saison zurechtkommt und wie das Team den Abgang von dem ein oder anderen Leistungsträger in die Oberligamannschaft verkraftet hat. Für mich stellen sie trotzdem die spielstärkste und am besten ausgebildete Mannschaft der Liga und sollten am Ende auch an der Tabellenspitze zu finden sein. Den Gästen, welche sich mit Rückkehrer Rüger enorm verstärkt haben, traue ich in dieser Saison auch einiges zu, wobei ich ihnen dann eher in der Saarburger Arena vor dem tollen Publikum Siege zutraue als in fremden Hallen, zumal das leidige Thema „Harz“ wohl auch in diesem Spiel wieder eine Rolle spielt. Respekt aber an die gute Arbeit von Keven Ponton, der trotz schwierigen Voraussetzungen den Neuaufbau in Saarburg vorantreibt.