Handball Verbandsliga West 16./17. März 2024 Wittlich feiert mit Heimsieg die Meisterschaft vor eigenem Publikum

„Ein gutes kämpferisches Spiel unserer Mannschaft wie schon die gesamte Saison! Wir haben nie aufgegeben, uns aber zu viele technische Fehler geleistet, um das Spiel enger zu gestalten. Spielerisch haben wir durchaus gut mithalten können, aber am Ende war der 10 Tore Abstand in Ordnung. Wittlich hat eine gute junge Mannschaft, die zurecht oben steht und klar in einem harten und fairen Spiel gegen uns gewonnen hat. Für uns ist die Saison nicht so verlaufen, wie wir uns das alle gewünscht haben, sind weit unter unseren Möglichkeiten geblieben und jetzt stellen wir uns neu auf und sehen dann, ob es für uns in der Verbandsliga nächste Saison weitergeht“, sagt HSG Trainer Jonathan Schäfer.