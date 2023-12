Handball Verbandsliga West 16./17.12.23 Igel geht nach Sieg über MJC und gleichzeitiger Niederlage der HSG Wittlich in Saarburg als Tabellenführer ins neue Jahr

TuS Fortuna Saarburg – HSG Wittlich 31:28 (13:12)

Es ist die Überraschung des Spieltages! Die Saarburger Fortunen schlagen den Tabellenführer aus Wittlich und sorgen damit für ein Ausrufezeichen an diesem Spieltag. Die Gastgeber mussten mit einem kleinen Kader auflaufen, hatten eine Vielzahl von Erkrankten und Verletzten und zudem noch einen gesperrten Spieler. Dennoch überzeugten die Fortunen, unterstützt von ihrem frenetischen Publikum von Beginn an und lagen von Beginn an in Führung. Auf Wittlicher Seite fehlte zunächst Spielertrainer Nico Weber, der an einer Oberschenkelverletzung laboriert. Beim 5:6 (10.) schien sich das Spiel zugunsten des Favoriten aus der Eifel zu drehen, doch die Gastgeber kamen nach der Auszeit zur klaren 11:7 Führung (19.). Wittlich kämpfte sich wieder zum 11:11 (27.) Ausgleich, doch bis zur Pause hatten die Fortunen die Nase wieder vorne. Die Mannschaft von Gastgebercoach Keven Ponton kam besser aus der Kabine, baute die Führung auf 19:13 (37.) aus und verteidigte jetzt diese sechs Tore Führung bis 22:16 (43.). Wenig änderte sich am zerfahrenen Spiel der Gäste uns so griff Nico Weber ab der 46. Minute trotz seiner Verletzung ins Geschehen ein. Dies half seiner Mannschaft, die jetzt Tor um Tor herankam und beim 24:23 (53.) drauf und dran war, das Spiel doch noch zu drehen und die Überraschung abzuwenden. Die Auszeit der Gäste spielte aber Saarburg in die Karten, die wieder auf drei Tore (26:23) davonzogen und jetzt den Gästen nur noch die Ergebniskosmetik erlaubten. „Wir hatten ein Rumpfteam, da einige Spieler krank und verletzt fehlten, dazu noch die blaue Karte der letzten Woche! Wir haben Wittlich nie ins Spiel kommen lassen, wurden von unseren Fans fantastisch unterstützt und haben unsere Chance heute genutzt. Bei uns zeigte Tobias Barth im Tor eine starke Leistung, und alle anderen Jungs haben ihre Sache heute super gemacht. Danke auch an den Kegelclub, der uns heute so frenetisch angefeuert hat“, sagte Saarburgs Spielertrainer Keven Ponton. „Glückwunsch an Saarburg, die alles gegeben haben, was im Tank war! Sie haben heute das Maximale herausgeholt und wir haben unter unseren Möglichkeiten gespielt. Wir hatten heute einfach zu viele Fehlversuche aus dem Rückraum, sind nicht auf die Lücken gegangen! Dazu hatte Saarburg heute zwei richtig starke Keeper, vor allem in der ersten Hälfte. Mental ein schweres Spiel für meine junge Mannschaft, der ich durch meine Einwechslung die nötige Ruhe vermitteln wollte. Wir haben uns nach meiner Einwechslung noch mal ran gekämpft, doch es haben nichts genutzt, da Saarburg noch einige gute Aktionen hatte“, resümierte Wittlichs Coach Nico Weber.

TUS: Barth und Ponton - Dauster (5), Moske (1), Maxminer (5), Musick (8), Schmitt, Hoffmann (7/6), Schmitt, Jürgens (5)

HSG: Schenk - Weber (1), Bollig, Leyendecker (3), Reifferscheid (2/1), Illigen (5)k Gierenz (8/2), Kranz, Weber (4/2), Könen (4), Schilz (1)