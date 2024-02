Handball Verbandsliga West 17./18.2.2024 Olli Kammann, Trainer der DJK St. Matthias tippt den kommenden Spieltag

Als Tabellenführer zeigt sich Igel momentan sehr stabil und geht deswegen auch als Favorit in dieses Spiel. Schweich hat diese Saison schon mehrfach gezeigt, dass sie gegen jeden gewinnen können und es kommt auch drauf an, wer alles mit dabei ist. Da auch das Hinspiel nur knapp an Igel ging, denke ich, dass es ein spannendes und hart umkämpftes Spiel wird. Wenn ich gegen Schweich tippe, bekomme ich „Ärger“, deswegen tippe ich auf ein Unentschieden.