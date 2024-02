Handball Verbandsliga West 17./18.2.2024 Wittlich mit wichtigem Auswärtssieg in Gerolstein - ersatzgeschwächtes Saarburg schlägt gut aufgestellte Obere Nahe

„Glückwunsch an Wittlich, verdienter Sieg. Dennoch sind wir mit unserer Leistung sehr zufrieden. Die erste Halbzeit konnten wir durch einen starken Kampf und einen super aufgelegten Justin Pulvirenti knapp für uns entscheiden. Dabei wurde mannschaftlich geschlossen und mit einer positiven Einstellung ein drei Tore Rückstand aufgeholt. Lediglich Köhnen bekamen wir, auch durch körperliche Unterlegenheit, selten gestoppt. In der zweiten Halbzeit konnten wir zu Beginn weiter mithalten und die offensiver deckenden Wittlicher Halbverteidiger durch Einläufer kontern. Letztendlich konnte Wittlich die Endphase durch eine kontinuierliche Tempoverschärfung und eine breite Bank jedoch klar für sich entscheiden. Diesem hohen Tempo mussten wir in den letzten 15 Minuten Tribut zollen und verloren durchgehend 1gegen1 Duelle zu klar und kamen dadurch auch nicht mehr in ein geregeltes „Aushelfverhalten“. Erschwerend kam hinzu, dass sich Mathis Hell bei seinem starken Comeback nach Kreuzbandriss eine Platzwunde zuzog und nicht mehr zur Verfügung stand. Vielen Dank an die Gäste aus Wittlich und einen sehr guten Schiedsrichter Andreas Rosch“, lobte Gerolsteins Co-Trainer Dominik Koch.