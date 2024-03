Handball Verbandsliga West 2./3. März 2024 Wittlich wahrt mit Sieg über DJK/MJC Trier die Meisterschaftschance, da Igel zeitgleich im Hunsrück verliert

Wittlich meldet mit dem Sieg über die MJC Trier seine Titelambitionen an! Von Beginn an führten die Eifelaner, setzten sich nach dem 3:3 (11.) bis 6:3 (14.) erstmals deutlicher ab und zwangen Gästetrainer Ralf Martin in der 14. Minute beim 7:4 zur ersten Auszeit. Wenig fiel den Trierer Angreifern bis zu diesem Zeitpunkt gegen die gutstehende Wittlicher Deckung ein, die entscheidend für die 10:5 (20.) Führung der Eifelaner war. Beim 11:7 (22.) nahmen die Gastgeber die Auszeit, setzten sich dann in den Schlussminuten der ersten Hälfte auf 15:10 deutlich ab. Diese fünf Tore Führung verteidigte die Mannschaft von Spielertrainer Nico Weber bis 21:16 (41.), dann meldeten sich die Trierer beim 21:18 (44.) scheinbar zurück, doch dann machten die Eifelaner bis zur 53. Minute beim 25:19 den Sack frühzeitig zu und hatten in Nojus Könen mit 10 Treffern den auffallendsten Spieler auf dem Platz.