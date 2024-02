Handball Verbandsliga West 24./25.2.12024 Nico Weber, Spielertrainer der HSG Wittlich tippt den kommenden Spieltag

Für mich das Topspiel am kommenden Spieltag. Beide Mannschaften sind spielerisch stark und auf allen Positionen in der Breite solide besetzt. Sowohl Trier als auch die HSG Hunsrück sind momentan gut in Form und werden auf Augenhöhe um die Punkte kämpfen. Hier könnte der Heimvorteil der Trier zum entscheidenden Faktor werden. Letztlich wird jedoch die Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheiden.