Handball Verbandsliga West 27./28. Januar 2024 Andreas Rosch, Trainer des HSC Schweich tippt den kommenden Verbandsligaspieltag

Saarburg hat zuletzt Mitte Dezember mit dem Heimsieg gegen Wittlich überrascht und das sollte Warnung genug sein für die Mannschaft von Ralf Martin. Beide Mannschaften hatten im Laufe der Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, wobei die Gäste aus Trier am vergangen Wochenende wieder nahezu komplett auflaufen konnten. Sollten sie eine ähnliche Aufstellung am Samstag in Saarburg an den Start schicken können gehe ich von einem Sieg der MJC aus, wobei die Gastgeber sicherlich wieder um jeden Ball kämpfen werden und mit aller Macht versuchen wollen auch in diesem Spiel erfolgreich zu sein.