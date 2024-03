Handball Verbandsliga West 9./10.3.2024 Handball Verbandsliga West 9./10.3.2024

Die HSG Obere Nahe fand gut in die zweite Hälfe, kämpfe sich bis auf 15:17 (37.) heran, um dann erneut dem Gast mit drei Treffern in Folge die deutliche 15:20 (40.) Führung überlassen musste. Über 17:21 (41.) gelang den Gästen dann beim 17:25 (48.) die Vorentscheidung. Es blieb in der Folge ein Auf und Ab! Die Gastgeber verkürzte auf 19:25 (49.), ließ die Hunsrück HSG aber erneut auf 19:28 (54.) ziehen. Am Ende setzte sich der Favorit deutlich mit 26:32 durch.