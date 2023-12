Handball Verbandsliga West Männer 22.12.23 Schweich muss sich nach schwacher ersten Halbzeit in Gerolstein geschlagen geben

Bis 21:14 (38.) deutete alles auf eine klare Angelegenheit der Gastgeber hin, doch dann setzte Schweich zur Aufholjagd an und kämpfte sich bis auf drei Tore zum 23:20 (44.) heran. Die Zeitstrafe stoppte dann den Lauf der Gäste und erneut baute das Baumanns Team die Führung wieder auf fünf Tore zum 25:20 (46.) aus. Bis 28:23 (51.) verteidigte Gerolstein weiter die fünf Tore Führung, die Begegnung nahm in der Folge an Härte zu, es setzte die rote Karte gegen die Gastgeber und beim 28:24 (54.) nahm Gästetrainer „Mücke“ Rosch die Auszeit und die zeigte Wirkung: Timo Nerling und Thomas Müller verkürzten auf 28:26 (57) und jetzt wackelte der schon sicher geglaubte Heimsieg der Eifelaner. In Ballbesitz verpassten es die Gäste jetzt, den Anschlusstreffer zu markieren und so machte Gerolsteins Jesko Waldorf mit seinen beiden Treffern in Folge den Deckel zum 30:26 endgültig drauf!