Handball Verbandsliga West Männer 24./25.2.24 Schweicher gewinnen torreiches Spiel bei Obere Nahe

Der Lauf der Gäste hielt nach dem Wechsel an und über 11:19 (32.) verwalteten die Schweicher jetzt in der Folge einen klaren Vorsprung und hatten beim 18:28 (41.) für die Vorentscheidung gesorgt. Es blieb in der Folgezeit weiter der offene Schlagabtausch, in dem die HSG sich auf sechs Tore beim 23:29 (45.) herankämpfte, ehe Gästetrainer Rosch beim 24:30 (48.) die Auszeit nahm. Die Führung blieb über 28:34 (56.) konstant und so feierte der HSC nach hektischen Schlussminuten mit der roten Karte gegen das Gastgeberteam kurz vor Spielende den verdienten Auswärtserfolg.