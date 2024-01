Handball Verbandsliga West Männer 27./28.1.2024 Mattheis knöpft Wittlich Punkt ab

Aufsteiger DJK St. Matthias sorgt mit dem Remis gegen den Meisterschaftskandidat aus Wittlich für die Überraschung! Das Team von Trainer Olli Kammann kam nach einem torreichen Spiel zu einem verdienten Heimpunkt! Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichen und schnell geführte Begegnung von beiden Seiten, in der die Führungen hin und her wechselten. Doch zunächst konnte sich keine Mannschaft mit mehr als einem Tor absetzen. Als es dem Kammann-Team belang, vom 12:12 (20.) auf 16:12 (24.) wegzuziehen, die Führung sogar auf 18:13 (27.) ausbauten, schienen den Gästen die Felle davon zu schwimmen. Doch das Team von Spielertrainier Nico Weber kämpfte sich bis zur Pause wieder auf drei Tore heran.