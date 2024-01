Handball Verbandsliga West Männer 6.1.24 Igel gelingt Revanche und festigt die Tabellenführung

Der HSC Igel nimmt Revanche für das Hinspielremis in Saarburg und setzt sich in einer vollen Igeler Turnhalle unerwartet deutlich gegen die Gäste durch. Bis zum 8:8 hielt das Gästeteam von Spielertrainer Keven Ponton die Begegnung offen, zumal die Gastgeber reihenweise ihre Chancen liegen ließen, doch dann brachen die Gäste gegen eine immer besser ins Spiel findende Igeler Mannschaft regelrecht ein und wurden in die Folgeminuten überrannt. Mit 10 Toren in Folge machte das Team von Trainer Heiner Mainz schon vor dem Pausenpfiff beim 18:8 den Deckel drauf und es stand nur noch die Höhe des Sieges in Frage. Zur Pause war beim 21:10 die Messe in Igel gelesen. Jetzt nutzte Igels Coach die Möglichkeit seinen Nachwuchsspielern ihre Chance zu geben und einiges auszuprobieren. Saarburg fand zunächst besser in die zweite Hälfte, verkürzte auf 23:15 (35.), doch dann fing sich der Gastgeber, baute die Führung wieder auf 10 Tore zum 28:18 (41.) aus und jetzt verlief die Begegnung ausgeglichen. Zwar war der Sieg der Gastgeber nie gefährdet, doch am Ende ging die zweite Hälfte mit 18:20 an Saarburg!