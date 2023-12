Handball Verbandsliga West vom 9./10.12.23 Trainer der DJK MJC Trier Ralf Martin tippt den kommenden Spieltag

Es sieht so aus, als hätte sich die HSG nach schwachem Start wieder gefangen und wird versuchen, ihren Lauf in Saarburg fortzusetzen. Was in Saarburg aber mit Sicherheit nicht ganz einfach wird. Saarburg spielt für mich nach dem Umbruch eine gute Saison, trotz der hohen Niederlage zuletzt gegen St. Matthias, und ist zu Hause definitiv nicht zu unterschätzen. Ich gehe aber davon aus das es am Ende nicht ganz reichen wird die Punkte in Saarburg zu behalten und tippe auf einen Sieg der HSG.