Handball Verbandsligisten der Staffel West sind in der Saisonvorbereitung in der neuen Saison steht die Quali für die eingleisige Verbandsliga an

SV Gerolstein

Der letztjährige Trainer Lars Rosch schnürt, nachdem er seine Schulterverletzung überwunden hat, wieder die Handballschuhe und wird spielender Co-Trainer. Die Trainerfunktion übernimmt Dominik Koch, der von Torwarttrainer Andreas Geister ebenso unterstüttz wird, wie von Lars Rosch und Tim Rosch als Kapitän. Mit dem Stadtlauf in Gerolstein starteten die Eifelaner am 14.6. in die Saisonvorbereitung. „ Der Fokus im Juni und Juli liegt auf der Abwehrarbeit, ehe ab Ende Juli Kleingruppenspiel sowie beginnend mannschaftstaktische Elemente in den Fokus rücken“, verrät Koch.

Aktuell geplant sind Vorbereitungsspiele 2x Wittlich, 2x Bassenheim, sowie Untermosel, Zur Vorbereitung zählt dann auch noch das Pokalspiel gegen Saarburg.

Trainingslager: 17.-18.08. in Gerolstein mit Trainingsspiel gegen Bassenheim

Zugänge: „Peter Berens, TV Rheinbach (Oberliga), ein Grolsteiner Urgestein sowie ein schneller, vielseitiger Spieler der auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Dazu kehrt Lars Lars Rosch in den aktiven Spielbetrieb zurück, der nach langer Verletzungspause bisher bei jeder Einheit 100 Prozent dabei war“, lobt Koch.

Abgänge: Justin Pulvirenti (Torhüter) – Beruflicher Wohnortwechsel

Saisonziel: Verbleib in der Verbandsliga auch bei Zusammenschließung von Verbandsliga Ost und West

Meisterschaftsfavorit: HSG Hunsrück II