Handball Verbandsliga West 12.1.24 Paukenschlag in Gerolstein: Sandro Baumanns ist nicht mehr Trainer des Verbandsligisten in Gerolstein

„Ein Trainerwechsel ist nie eine leichte Entscheidung. Gerade nicht, wenn es keine gravierenden Probleme gibt. Umso schwerer fiel uns die Entscheidung, einen neuen Weg einzuschlagen. Sandro führte uns fünf Saisons erfolgreich und stets motiviert in und durch die Verbandsliga. Er widmete sehr viel Zeit dem Sport und war stets bedacht, die Mannschaft weiterzuführen und junge Nachwuchsspieler aus eigenen Reihen zu integrieren. Auch neben dem Spielfeld war er stets präsent. Aufgrund der langen Zeit gepaart mit mittlerweile eingefahrenen Gewohnheiten fiel es allen Teambeteiligten zunehmend schwerer Motivation und Biss wie in der Vergangenheit in Trainingseinheiten und auf der Platte spielerisch aufleben zu lassen. Wir haben gemerkt, dass die Mannschaft neuen Wind braucht, um die Saison erfolgreich zu Ende zu spielen. Die Entscheidung reifte von Woche zu Woche. Das Team ist sich einig, dass eine gerechte Gegenleistung für Sandros Mühen, in Form von Motivation und Engagement, nicht mehr in genügendem Maße vorhanden ist. Da wir unser Mannschaftsgefüge und unseren Einsatzwillen nicht aufs Spiel setzen wollen, haben wir uns nun mitten in der Saison mit versammelter Mannschaft zu dieser schweren Entscheidung durchgerungen. Es hat sich aufgrund von Verletzungen innerhalb der Mannschaft eine Übergangslösung entwickelt, welche wir nach zahlreichen Überlegungen zu nutzen wagen. Lars Rosch, langzeitverletzt nach Schulter-OP, wird zusammen mit Dominik Koch den Trainerpart übernehmen. Da man in unseren Ligen nicht von Traineranfragen überrannt wird, haben wir uns für diesen Weg und diese neue Chance entschieden.