Corona zurück im Handball : Impfdurchbrüche in Magdeburg und Flensburg

Hamburg Zwei Bundesliga-Spiele müssen am Wochenende abgesagt werden. HBL-Boss Bohmann verteidigt die Entscheidung. „Die Gesundheit steht über allem. Wir gehen auf Nummer sicher“, sagte der Liga-Geschäftsführer.

„Ganz oben steht, dass wir gesund durch die Pandemie kommen“, sagte Bohmann. Das sahen auch die SCM-Verantwortlichen so. „Mit Blick auf die Inkubationszeit könnten noch weitere positive Fälle hinzukommen. Insofern muss in den nächsten Tagen weiter getestet werden“, hieß es am Samstagabend in einer Clubmitteilung.

Wie es für Mannschaften von SCM-Coach Bennet Wiegert und dessen SG-Kollegen Maik Machulla im Spielbetrieb weitergeht, ist unbekannt. Beide Clubs sind unter der Woche eigentlich in internationalen Wettbewerben gefordert. Der SCM soll am Dienstag in der European League bei IK Sävehof in Schweden antreten, die SG in der Champions League bei Dinamo Bukarest in Rumänien. Ob diese Spiele ausgetragen werden, hängt auch an den Entscheidungen der Europäischen Handballföderation (EHF).