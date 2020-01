Nationaltorhüter : Johannes Bitter verteidigt Prokop gegen Kritik

Hat für Kritik an Bundestrainer Prokop kein Verständnis: Torhüter Johannes Bitter hält einen Wurf aufs Tor. Foto: Robert Michael/dpa.

Wien Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter hat für Kritik an Bundestrainer Christian Prokop überhaupt kein Verständnis.

„Die Gemeinschaft zwischen Mannschaft und Trainer steht, egal was passiert. Wir sind wieder perfekt vorbereitet worden. Für uns stellt sich überhaupt keine Trainerfrage, null“, sagte der 37-Jährige nach seiner zuvor überragenden Leistung beim 34:22-Sieg in Wien gegen Österreich. Mit dem souveränen Erfolg qualifizierte sich die DHB-Auswahl für das Spiel um den fünften Platz der Europameisterschaft in Stockholm.