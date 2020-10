Handball-EM-Qualifikation : Kader steht, Streit bleibt: Bundestrainer Gislason vor Debüt

Stuttgart Seit Monaten wartet der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason auf sein Debüt. Jetzt steht der Kader für die EM-Qualifikationsspiele in der nächsten Woche. Der Isländer vertraut vielen Routiniers und ist voller Vorfreude. Aber es bleiben Unsicherheiten.

Ungeachtet der Debatte um die Abstellung von Nationalspielern nominierte der Isländer den bestmöglichen Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Bosnien-Herzegowina und in Estland. Mit den Rückkehrern Christian Dissinger und Finn Lemke sowie insgesamt 21 Akteuren um Kapitän Uwe Gensheimer fiebert der 61-Jährige seinem ersten Länderspiel entgegen. Kurioserweise weiß der Coach aber noch nicht, ob ihm alle Spieler am 5. November in Düsseldorf gegen die Bosnier tatsächlich zur Verfügung stehen.

Am Montagnachmittag sollte dazu erneut ein Gespräch zwischen der DHB-Spitze und der Bundesligaführung (HBL) stattfinden. „Das beschäftigt uns seit über einer Woche, dass wir versuchen, Lösungen zu finden“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober. Dabei dürfte sich zumindest für die deutschen Nationalspieler das Risiko in Grenzen halten. Unmittelbar vor der Anreise zum Lehrgang am nächsten Montag in Düsseldorf muss jeder Spieler einen negativen Test vorweisen. Direkt nach der Ankunft werden Torhüter Silvio Heinevetter und Co. erneut getestet - per Schnelltest und per PCR-Test. Gleiches gilt für die Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina.