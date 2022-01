Handball-Europameisterschaft : Kein Kühn-Comeback: DHB-Team unverändert gegen Norwegen

Bratislava Ohne Julius Kühn bestreiten die deutschen Handballer das zweite Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft gegen Norwegen.

Für das Duell mit dem EM-Dritten von 2020 nominierte Bundestrainer Alfred Gislason die gleichen 16 Spieler wie beim 23:29 am Vortag gegen Titelverteidiger Spanien. Erneut nicht dabei ist Co-Trainer Erik Wudtke. Nachdem sich der Assistent von Gislason am Donnerstag wegen eines unklaren Befundes separiert hatte, ergab ein eigens veranlasster PCR-Test am Freitag eine signifikante Viruslast. „Wir sind froh, so vorsichtig gehandelt zu haben“, sagte Kromer.